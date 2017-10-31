Крым получит с материка около 250 миллионов кубометров газа в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Добыча природного газа ГУП "Черноморнефтегаз" в Крыму в 2018 году составит 1,67 миллиарда кубометров при планируемом потреблении на полуострове в 1,921 миллиарда кубометров, разницу покроют за счет поставок по газопроводу Кубань-Крым, сказал РИА Новости министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

"На 2018 год потребление планируется 1,921 миллиарда кубометров, добыча 1,670 миллиарда кубометров", — сказал Белик. Таким образом, с материка может быть поставлено около 250 миллионов кубометров газа.

Закачка природного газа с материка производится в данный момент и будет производиться в 2018 году для покрытия его дефицита, отметил чиновник.

"Мы закачиваем на данный момент до 2,5 миллиона кубометров в сутки", — сказал министр. Он напомнил, что в 2018 году вступят в строй первые очереди новых двух ТЭС, топливом для которых также будет природный газ.

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