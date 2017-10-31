Пензенский губернатор пообещал продвигать проекты местных промышленников

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости. Эдуард Демьянец. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник заявил о готовности оказать всю необходимую помощь местным промышленным предприятиям, в том числе в продвижении их проектов.

"Необходимо чаще встречаться, обсуждать ситуацию. Готов сопровождать все проекты, направленные на развитие наших предприятий и региона в целом", — сказал на заседании ассоциации промышленников Пензенской области Белозерцев, слова которого цитирует его пресс-служба.

По словам главы региона, объема экспорта товаров в Пензенской области по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 1,5 раза и превысил 138 миллионов долларов, при этом дальнейшему росту данного показателя будет способствовать активное взаимодействие с "Российским экспортным центром" (РЭЦ). В частности, губернатор отметил, что пять промышленных предприятий региона направили заявки в РЭЦ на получение нового вида поддержки — содействие участию в международных выставочных мероприятиях и деловых миссиях.

"Давайте заявляться, готовить поездки, чтобы видеть, как развиваются конкуренты, представлять свою продукцию. Предприятия, которые участвуют в деловых миссиях, продвигаются вперед активнее", — пояснил Белозерцев.

Он также отметил, что промпредприятия области, подписавшие декларацию о сотрудничестве с региональными властями, по итогам восьми месяцев текущего года нарастили объем производства на 11,6% к уровню аналогичного периода 2016 года, а средняя зарплата на них выросла на 9,7%, превысив 33 тысячи рублей. "Надо держать планку, особенно в части оплаты труда, это очень важно для наших граждан", — сказал губернатор.

Ассоциация промышленников Пензенской области объединяет 51 предприятие, которыми производится почти 25% внутреннего регионального продукта и формируется более 43% доходной части бюджета области. Объединение выявляет сложности и точки роста местных предприятий и занимается продвижением передового опыта и инновационных методов в промышленности.