Китай призвал мировое сообщество снять торговую блокаду с Кубы

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай призывает международное сообщество полностью снять торговую блокаду с Кубы, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай всегда выступал и выступает за развитие межгосударственных отношений на основе взаимоуважения и равенства. Китайская сторона всегда призывала международное сообщество полностью снять блокаду с Кубы. Мы и дальше будем придерживаться этой позиции", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.

По ее словам, КНР также надеется, что Куба и США смогут на основе взаимоуважения развивать двусторонние отношения.

Против Кубы уже более полувека действует американское торговое эмбарго.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. Бывший в тот момент главой государства Барак Обама в 2016 году стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. Уходя со своего поста, Обама в качестве одного из последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.