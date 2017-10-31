СМИ узнали о возможной покупке Запсибкомбанка ВТБ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ВТБ в течение ближайших двух месяцев может объявить о приобретении контроля в крупнейшем региональном банке Тюменской области — Запсибкомбанке, переговоры с которым длились около двух лет, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Благодаря сделке ВТБ получит около 10% розничного рынка Тюмени, опорного региона Запсибкомбанка, а также новых корпоративных клиентов — предприятия области. В сумме сделки стороны исходили из оценки банка в один капитал (14,8 миллиарда рублей). Эксперты считают, что органическая экспансия обошлась бы ВТБ дороже.

По словам одного из собеседников издания, постепенно ВТБ планирует увеличить долю в Запсибкомбанке до 100% и затем присоединить банк. В ВТБ отказались от комментариев. В пресс-службе Запсибкомбанка сказали, что "структура акционерного капитала Запсибкомбанка, размещенная в "Справочнике по кредитным организациям" на сайте ЦБ, не изменилась".

По данным издания, сначала переговоры о приобретении Забсибкомбанка вел розничный банк "ВТБ 24", который с января 2018 года будет присоединен к ВТБ. В январе этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ведет переговоры о покупке двух региональных банков — в Сибири и на Урале, не называя их. По его словам, ВТБ к тому моменту даже завершил их due diligence.

Стороны долго не могли договориться о цене, заявили газете два собеседника. По словам одного из них, президент и акционер Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий настаивал на продаже банка за сумму выше капитала. ВТБ же изначально исходил из оценки банка в один капитал. По данным источников, в итоге Горицкий и его партнеры согласились, поскольку другие потенциальные покупатели предлагали дисконт. С учетом неплохого качества активов банка, тесной связи с местными властями и сильной позиции оценка Запсибкомбанка фактически без дисконта вопреки рыночной ситуации выглядит оправданной, пишет издание.

Запсибкомбанк по величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 2017 года 62-е место в банковской системе РФ с объемом активов в 117,6 миллиарда рублей.