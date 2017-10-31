Крупнейшая авиакомпания Аргентины отменила все рейсы во вторник

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Крупнейшая аргентинская авиакомпания Aerolineas Argentinas во вторник отменила все свои рейсы из-за забастовки пилотов, сообщает портал Minutouno.

По информации портала, 24-часовая забастовка была устроена пилотами из разных объединений и союзов. "Была забастовка одного дня, но начинается сегодня и заканчивается только в среду", — приводит портал слова президента компании Марио Дель'Аккуа.

Портал отмечает, что отмена рейсов затронула около 40 тысяч человек.