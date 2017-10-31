На RIW-2017 обсудят цифровую экономику

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве 1-3 ноября стартует Russian Internet Week 2017 (RIW-2017), в рамках которого пройдет множество секций, посвященных самым разным темам — от цифровой экономики до PR и маркетинга, рассказали РИА Новости в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), которая является организатором RIW.

Как отмечают организаторы, одной из ключевых особенностей RIW станут инсайды и эксклюзивы. "В этом году участники RIW гарантировано станут первыми, кто узнает самые подробные данные исследований "Цифровая экономика" и "Мобильная экономика Рунета" — к данным этих исследований впоследствии отсылаются не только представители бизнеса, но и самые высокопоставленные государственные чиновники", — отметили в РАЭК.

В рамках RIW пройдет медиа-коммуникационный форум RIW-2017, объединяющий блок-конференции, панели и ток-шоу, а также дополнительные конференционные проекты. "Блок-конференции форума покрывают все темы развития ИТ, бизнеса и технологий — по направлениям: реклама, digital marketing, производство и потребление медиаконтента, мобильные технологии, web-разработка, social media, электронная коммерция, кадры для отрасли, госрегулирование, информационная безопасность, инвестиции и стартапы, web-аналитика", — говорится на сайте RIW.

Как отметили в РАЭК, на форуме выступят представители органов государственной власти (Минкомсвязь, Роскомнадзор, Госдума), топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний ("Яндекс", Google, Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского"), представители крупнейших медиахолднигов и многие другие.

В рамках RIW-2017 также будет работать выставка Internet Expo 2017, на которой участники смогут познакомиться с продуктами, услугами и новыми интернет-проектами ведущих IT-компаний и медиа-холдингов.

Кроме того, в РАЭК отметили, что RIW — это площадка не только для профессионалов и гигантов рынка, но и отличный старт для студентов, стартаперов, молодых специалистов. "Ориентированная на разные уровни профессиональной подготовки программа форума позволит каждому найти подходящую секцию и нужный контент. Собственные и партнерские мероприятия RIW позволят начинающим бизнесменам заявить о себе, найти инвесторов, завести необходимые знакомства", — отметили организаторы RIW.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW 2017.