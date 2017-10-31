В Китае замедлилась деловая активность в промышленности

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в октябре замедлился до 51,6 пункта, что оказалось хуже ожиданий экспертов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Госстатбюро отмечает, что индекс октября сравнялся со среднегодовым показателем этого года, а промышленный сектор страны сохраняет хорошую тенденцию развития.
Значение показателя выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.