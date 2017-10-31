Мексика ожидает прихода более 80 миллиардов долларов инвестиций

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Объем ожидаемых Мексикой инвестиций в ходе реализации реформы энергетической отрасли оценивается в 80,3 миллиарда долларов, заявил в понедельник министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл.

По его словам, общее число контрактов в этой сфере достигло 199 с участием 125 компаний. "На разведку и добычу пойдут 59,5 миллиарда долларов, на работы по сейсмической безопасности – 2 миллиарда, на строительство газопроводов – 12,2 миллиарда долларов и на получение "чистого" электричества – 6,6 миллиарда", — заявил Колдуэлл в ходе своего выступления перед комиссией по энергетике палаты депутатов парламента.

Министр отметил также, что с внедрением "чистой" энергетики к 2024 году Мексика планирует 35% потребляемой энергии получать от подобных видов генерации, а частности, ветра и солнца.

С декабря 2013 года в Мексике проводится реформа энергетики, предполагающая впервые за 80 лет допуск частных инвестиций в этот сектор. В рамках реформы нефтяная компания Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями и привлекать инвестиции. Речь идет о разработке, добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти, газа и электроэнергии.