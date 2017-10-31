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Экономика

Губернатор рассказал подробности о совместной хоздеятельности на Курилах

02:0431.10.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКурильские острова. Архивное фотоКурильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 окт – РИА Новости. Часть проектов совместной хозяйственной деятельности Японии и России на Курильских островах будет реализована в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко по итогам визита на острова второй бизнес-миссии из Японии.

На острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японская бизнес-миссия на Курилах сосредоточилась на марикультуре
"Мы договорились, что руководители рабочих групп по каждому направлению начнут вырабатывать единые подходы, готовить технико-экономическое обоснование по конкретным проектам. На следующей встрече, которая должна состояться через несколько месяцев, контуры будущих проектов будут более четко обрисованы. Я думаю, что в 2018 год будет посвящен проектированию. А в 2019 часть наших совместных начинаний будет реализована", — приводит пресс-служба слова Кожемяко.

Высокую оценку бизнес-миссии дал и возглавлявший японскую делегацию советник премьер-министра Японии Эиити Хасэгава. "Я очень удовлетворен. На этот раз в состав японской делегации вошли многие представители бизнеса, которые будут действительно заниматься намеченными проектами. Мы смогли провести очень конструктивный обмен мнениями, услышали позитивные отзывы от островитян. И сейчас готовы продвинуться к реализации технико-экономического обоснования наших проектов", — цитирует Хасэгаву пресс-служба.

За несколько дней сторонам удалось добиться существенных результатов. Российские рыбопромышленники, работающие на островах, готовы к созданию совместного предприятия по выращиванию ценных водных биологических ресурсов. Японская сторона также проявила большой интерес к организации пеших туристических маршрутов по островам, созданию кемпингов.

"У многих граждан нашей страны есть большое желание побывать на Курилах, — приводит пресс-служба слова представителя ассоциации туристических компаний Японии Иито Южи. – Хотелось бы помочь им в реализации этого желания и организовать первый тур летом следующего года".

Виды России. Курильские острова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По его словам, японцев привлекают на Курилах природные достопримечательности – богатая растительность, горячие источники, красивые пейзажи.

Еще одно перспективное начинание – в сфере сельского хозяйства. Курильские предприниматели намерены наладить выращивание овощей. В свою очередь японская сторона предлагает эффективные технологии строительства теплиц и их эксплуатации.

В ходе состоявшихся встреч затрагивался вопрос использования ветродизельных электростанций, а также очень актуальная для отдаленных островов тема утилизации твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба.

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