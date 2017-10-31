Путин объявил благодарность главе "Лукойла" Алекперову

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе компании "Лукойл" Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу… объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу — президенту публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Лукойл", — говорится в документе.

Кроме того, почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии предпринимательства награждены гендиректор ритейлера "Магнит" Сергей Галицкий и генеральный директор компании "Фосагро" Андрей Гурьев.