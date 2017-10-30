Паромная переправа в Крым прервала работу из-за ветра

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Керченская паромная переправа прервала работу из-за ветра и шторма, остановившего движение паромов, говорится в сообщении на сайте оператора переправы "Морская дирекция".

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена до улучшения погодных условий ранним утром в понедельник, затем возобновлена "по фактическим погодным условиям", сообщили ранее в пресс-службе оператора.

Оператор переправы ранее сообщал, что в ночь на вторник ожидается усиление ветра, что может вновь остановить движение паромов.

"Переправа закрыта. Шторм", — сообщили в "Морской дирекции".

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополь сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.