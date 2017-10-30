АСВ подало иски о банкротстве пяти НПФ из группы банкира Мотылева

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски о банкротстве пяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые входили в финансовую группу банкира Анатолия Мотылева, свидетельствуют материалы АСВ.
В группу Мотылева входило семь пенсионных фондов: "Солнце. Жизнь. Пенсия", "Сберфонд солнечный берег", "Адекта-пенсия", "Сберегательный", "Уралоборонзаводский", "Солнечное время" и "Защита будущего". Ни один из них не был допущен в систему гарантирования накоплений и все они были лишены лицензий.
В процессе принудительной ликвидации первых пяти из этих фондов была установлена недостаточность стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем принято решение об обращении в Арбитражный суд Москвы (в случае НПФ "Уралоборонзаводский" Арбитражный суд Свердловской области) с заявлением о признании фондов несостоятельными, сообщило АСВ.
В начале октября аналогичный иск был подан в отношении НПФ "Солнечное время", а НПФ "Защита будущего" находится в процессе ликвидации.
Банк России 24 июля 2015 года также отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — "Российского кредита", "Тульского промышленника", "М Банка" и "АМБ Банка". Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером "М Банка". Все четыре банка в настоящее время признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.