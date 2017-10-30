АСВ подало иски о банкротстве пяти НПФ из группы банкира Мотылева

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иски о банкротстве пяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые входили в финансовую группу банкира Анатолия Мотылева, свидетельствуют материалы АСВ.

В группу Мотылева входило семь пенсионных фондов: "Солнце. Жизнь. Пенсия", "Сберфонд солнечный берег", "Адекта-пенсия", "Сберегательный", "Уралоборонзаводский", "Солнечное время" и "Защита будущего". Ни один из них не был допущен в систему гарантирования накоплений и все они были лишены лицензий.

В процессе принудительной ликвидации первых пяти из этих фондов была установлена недостаточность стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем принято решение об обращении в Арбитражный суд Москвы (в случае НПФ "Уралоборонзаводский" Арбитражный суд Свердловской области) с заявлением о признании фондов несостоятельными, сообщило АСВ.

В начале октября аналогичный иск был подан в отношении НПФ "Солнечное время", а НПФ "Защита будущего" находится в процессе ликвидации.

В конце октября 2015 года в связи с аннулированием лицензий ЦБ перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 38,6 миллиарда рублей пенсионных накоплений клиентов семи НПФ группы Мотылева, составляющих "номинал" страховых взносов. Возмещение инвестдохода (около 10 миллиардов рублей) будет осуществляться по мере реализации активов НПФ ликвидатором фондов, которым является АСВ, сообщал тогда регулятор.

Банк России 24 июля 2015 года также отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — "Российского кредита", "Тульского промышленника", "М Банка" и "АМБ Банка". Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером "М Банка". Все четыре банка в настоящее время признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.