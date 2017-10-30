Завод по выпуску субстратов в ОЭЗ в Татарстане построят весной 2018 года

КАЗАНЬ, 30 окт — РИА Новости. Компания "Алабуга-Девелопмент", дочерняя компания особой экономической зоны "Алабуга", созданная для оказания услуг генподряда резидентам, завершит строительство завода по выпуску субстратов из каменной ваты в рамках программы импортозамещения весной 2018 года, сообщает ОЭЗ.

"Алабуга-Девелопмент" продолжает строительство первого объекта — завода по производству субстратов Grodan. На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с план-графиком… Планируемая дата окончания строительства — конец апреля 2018 года. Заказчиком и инвестором строительства выступает ООО "Роквул-Волга" — действующий резидент ОЭЗ "Алабуга", — говорится в сообщении.

Строительство завода началось в сентябре 2017 года. Объем инвестиций составляет порядка 500 миллионов рублей. Как отмечается, строительство завода по выпуску субстратов из минеральной ваты Grodan является импортозамещающим проектом, так как в настоящее время субстрат поставляется из Голландии. Основные потребители субстратов из минеральной ваты — предприятия сектора тепличного растениеводства. Локализация производства особенно актуальна с учетом роста сельскохозяйственного сектора в РФ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что продукция данного завода будет востребована, производство в ОЭЗ "Алабуга" позволит закрыть потребности не только республики, но и российского рынка в целом.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России — на ее долю приходится 68% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов, 23 завода уже действуют. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,8 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей. Создано более 5,7 тысячи рабочих мест.