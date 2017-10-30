Форум "Арктика: настоящее и будущее" откроют в Петербурге 4 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Седьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" состоится в Санкт-Петербурге 4-6 декабря, на нем обсудят результаты деятельности России в Арктике и планы на 2018 год, сообщают организаторы мероприятия.

"На форуме "Арктика: настоящее и будущее" подведут итоги деятельности России в Арктике и обсудят планы на 2018 год. Ожидается, что в 2017 году участие в работе форума примет более 1,2 тысячи делегатов. Среди них члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и законодательных собраний регионов, представители федеральных министерств и ведомств, ведущие СМИ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, тематические направления форума отражают национальные интересы РФ в арктической зоне, определенные в "Основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", утвержденных президентом России.

Помимо вопросов улучшения транспортной инфраструктуры и реализации энергетических проектов планируется обсудить проблематику развития опорных зон и моногородов, промышленной кооперации и современных систем связи, сохранения хрупкой экологии Арктики и экологического туризма. Участники форума поднимут темы повышения качества жизни в высоких широтах, развития арктической науки и образования, внедрения новейших технологий и международного сотрудничества. Обсуждения пройдут в различных форматах: пленарные заседания, рабочие сессии, круглые столы и специальные мероприятия.

В поддержку повестки форума будет развернута экспозиция, где компании и российские регионы представят достижения и проекты, экспонаты самобытной культуры и исторического наследия российской Арктики. Предложения и инициативы участников форума войдут в итоговую общественную резолюцию, которая должна способствовать развитию общественного диалога в Арктике. Резолюция будет направлена в Госдуму и Государственную комиссию по вопросам развития Арктики для улучшения госуправления, регулирования и администрирования в арктическом регионе.

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