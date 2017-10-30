Гришин: приход цифровых технологий обеспечит другое качество аудита

Научно-практическая конференция Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике

Научно-практическая конференция Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 500 специалистов из России, Монголии, Армении, Белоруссии и Узбекистана приняли участие в научно-практической конференции "Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике", которая завершила работу в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова.

"Симбиоз реальной и виртуальной экономик должен придать другое качество и нашей, и мировой экономике", – заявил ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

Вспомнив слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие 1 сентября 2017 года в Ярославле, о том, что "лидер в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира", спикер отметил, что этот "настрой действительно очень серьезный". Приход таких технологий, как большие данные, облачные технологии в деятельность по финансовому контролю, по его словам, "обеспечит другое качество аудита".

Участники конференции констатировали, что, отвечая новым вызовам, контролеры сегодня отказываются от традиционной парадигмы поиска и наказания финансовых нарушителей в пользу стратегии комплексной аналитической и консалтинговой поддержки компаний, выявления рейтингов нарушений и их предотвращения.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин считает, что благодаря столь крупной, третьей по счету международной конференции, "представители практически всех регионов РФ имеют возможность изучить положительный опыт в сфере цифровизации контрольно-надзорных органов".

Он надеется, что в результате московской и других подобных встреч "так называемое цифровое неравенство, которое объективно существует в стране, начнет поступательно исчезать".

Очень важной в этой связи спикер назвал поставленную перед федеральными органами власти и, в частности, перед Федеральным казначейством задачу по "обеспечению для получателей государственных услуг равных возможностей доступа к гибким платформам и сервисам".

Участники конференции выделили как особо ценный в этом отношении опыт Москвы. В столице опережающими темпами идет развитие различных сервисов и систем, обеспечивающих сохранность и эффективность расходования бюджетных средств. По словам начальника Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, все это позволяет создать удобные сервисы и процессы для граждан, "чтобы они жили в более удобном и красивом городе".

"Цифровые технологии являются лишь инструментом по отношению к тем конечным результатам, которые востребованы москвичами и очень сегодня им нужны", – выразил уверенность чиновник.

Чтобы развиваться в ногу с техникой, наукой и IT, сфера контроля должна интегрироваться во все экономические процессы, став инструментом профилактики разного рода экономических узких мест и правонарушений. Этому помогут такие современные технологии, как блокчейн, финтех, оргтех и др.

При этом работники сферы должны овладеть компетенциями аналитиков и консультантов. "Нужно по-новому обучать наших контролеров и ревизоров, вырабатывать технологии, которые позволят изменить архитектуру и направление развития сферы контроля в целом", – отметил спикер.

Ежегодная международная научно-практическая конференция "Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике" проводится в третий раз. Ее организаторы – Федеральное казначейство, Главное контрольное управление города Москвы, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Российская академия наук.



