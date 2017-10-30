Пензенский производитель нефтяной спецтехники вышел на рынок Вьетнама

САРАТОВ, 30 окт – РИА Новости. Одно из крупнейших российских предприятий по производству спецтехники для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов "Завод ГрАЗ" (Пензенская область) наладило деловые контакты с новыми заказчиками из Вьетнама, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"География поставок – все регионы РФ, страны СНГ — Казахстан, Республика Беларусь, Азербайджан, а также ряд государств дальнего зарубежья… Налажены деловые контакты с новыми заказчиками, в частности, из Республики Вьетнам", — говорится в сообщении.

Губернатор области Иван Белозерцев в понедельник в рамках выездного заседания Ассоциации промышленников Пензенской области посетил предприятие, которое призвал увеличивать экспортные поставки. "Конкуренция на внешнем и российском рынках в настоящее время большая, появляются новые компании, выпускающие аналогичную продукцию. За экспортный рынок нужно бороться", — цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

"Ваше предприятие наращивает объемы производства, меня, как губернатора, это радует. Продукция у вас достойная, она может быть востребована не только на территории СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. Работа на экспорт создает лучшие перспективы для промышленных предприятий региона", — добавил он, обращаясь к исполнительному директору завода.

В пресс-службе отметили, что с 2011 года на заводе применяется система бережливого производства – это современный способ управления предприятием, направленный на повышение производительности труда и качества продукции, снижение издержек производства. При этом установленное на заводе оборудование в самое ближайшее время позволит отказаться от импортных составляющих производства и повысить эффективность работы автозавода.

"Завод ГрАЗ" работает на рынке более 75 лет, выпускает автоцистерны и прицепы, топливозаправщики, мазуто-, битумо- и нефтевозы, другую спецавтотехнику. В 2016 году Грабовский автозавод признан одним из крупнейших российских производителей самоходных машин и прицепов, включен в соответствующий реестр.