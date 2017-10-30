В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Рекордный урожай винограда — более 150 тысяч тонн, из которых около 105 тысяч тонн отправлено на переработку, собрали в Дагестане; всего в этом году планируют собрать около 200 тысяч тонн винограда, сообщил РИА Новости представитель регионального минсельхоза.

"В республике уже убрано более 150 тысяч тонн винограда, свыше 105 тысяч тонн из которых отправлено на переработку. Приблизительно треть от объемов собранного урожая – на счету сельхозпроизводителей Дербентского района", — рассказал собеседник агентства.

По данным минсельхоза, в прошлом году в регионе собрали около 149 тысяч тонн винограда – результат оказался рекордным более чем за 30 последних лет. При этом в текущем году в республике планируется собрать около 200 тысяч тонн винограда.

В ведомстве сообщили, что общая площадь виноградников в Дагестане в текущем году достигла 25,2 тысячи гектара, 18,2 тысячи гектара из которых – плодоносящие.

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