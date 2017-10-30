В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Рекордный урожай винограда — более 150 тысяч тонн, из которых около 105 тысяч тонн отправлено на переработку, собрали в Дагестане; всего в этом году планируют собрать около 200 тысяч тонн винограда, сообщил РИА Новости представитель регионального минсельхоза.
По данным минсельхоза, в прошлом году в регионе собрали около 149 тысяч тонн винограда – результат оказался рекордным более чем за 30 последних лет. При этом в текущем году в республике планируется собрать около 200 тысяч тонн винограда.
В ведомстве сообщили, что общая площадь виноградников в Дагестане в текущем году достигла 25,2 тысячи гектара, 18,2 тысячи гектара из которых – плодоносящие.