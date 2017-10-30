Киберспортивные команды холдинга Усманова выиграли 850 тысяч долларов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киберспортивные команды SK Gaming и Virtus.pro, принадлежащие холдингу Алишера Усманова ESforce, одержали победу в крупных международных турнирах по Counter-Strike и Dota 2.

На турнире EPICENTER (CS: Global Offensive), который завершился 29 октября в Санкт-Петербурге, командам удалось выйти в финал и заработать 350 тысяч долларов. Параллельно на соревновании ESL One в Гамбурге Virtus.pro разбила соперников и получила 500 тысяч долларов и дополнительные квалификационные очки на неофициальный чемпионат мира по Dota 2 The International 8.

"Virtus.pro и SK Gaming в очередной раз показали миру невероятную игру. Я горжусь командами в целом и каждым игроком в отдельности и с нетерпением жду дальнейших игр сезона. Уверен, что ребята еще не раз нас удивят”, — заявил Антон Черепенников, совладелец холдинга ESforce.

В октябре 2015 года фонд Алишера Усманова USM Holdings вложил сто миллионов долларов в организацию Virtus.pro, которая стала основой холдинга ESforce. В 2016 году к числу активов присоединилась немецкая киберспортивная организация SK Gaming.