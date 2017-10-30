Куба призвала США снять торговую блокаду с острова

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Гавана призывает США снять торговую блокаду с острова, которая нарушает права кубинского народа, заявил посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсия.

Посол отметил, что 1 ноября на Генассамблее ООН состоится дискуссия о необходимости снятия торговой блокады против Кубы, на которой кубинская делегация внесет соответствующий проект резолюции.

"Блокада является массовым, грубым и постоянным нарушением прав всего кубинского народа, она также нарушает конвенцию по борьбе с правонарушениями и геноцидом и является преградой для международного сотрудничества с Кубой", — сказал посол на пресс-конференции.

По словам кубинского дипломата, "уже пришло время, чтобы в срочном порядке США выполнили резолюцию, когда все государства-члены признают, что такая политика является абсурдной и блокаду нужно снять в одностороннем и неукоснительном порядке".

Посол также выразил признательность России и российскому руководству за поддержку в вопросе необходимости снятия блокады с Кубы.

"Политика (президента США Дональда) Трампа противоречит нормальному развитию отношений между двумя странами… У Кубы есть стремление развивать отношения с США на принципах уважения суверенитета, независимости и не делая никакие уступки. Куба доказывает это постоянно и именно администрация Трампа не делает шаги навстречу", — добавил кубинский дипломат.