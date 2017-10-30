Авиакомпания "Победа" подала в суд на Росавиацию и Минтранс

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подала в суд на Минтранс РФ и Росавиацию в связи с отказом в допусках на маршруты "Краснодар — Тбилиси" и "Махачкала — Стамбул", сообщил РИА Новости представитель лоукостера.
"Авиакомпания "Победа", в целях обеспечения транспортной доступности населения и организации прямого авиасообщения "Краснодар — Тбилиси" и "Махачкала — Стамбул", обратилась установленным порядком за допусками на полеты по указанным маршрутам. Однако 31 июля текущего года межведомственная комиссия безосновательно отказала перевозчику в допусках", — заявил представитель.
"Победа" вынуждена обратиться в суд с иском к Росавиации и Минтрансу о признании недействительным протокола межведомственной комиссии для защиты нарушенных прав в части отказа в допусках на Тбилиси и Стамбул", — добавил он.
По данным Росавиации, "Победа" за январь-сентябрь 2017 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 3,3 миллиона человек.