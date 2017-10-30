В Минэнерго России не получали обращение Киева по вопросу экспорта газа

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина не обращалась в министерство энергетики РФ по вопросу экспорта российского газа, сообщил журналистам замглавы российского ведомства Анатолий Яновский.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа в России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины. "Газпром", в свою очередь, ответил, что вопрос о точках сдачи транзитного российского газа касается только европейских клиентов "Газпрома" по долгосрочным контрактам.

"К нам пока, по линии министерств, к нам пока таких обращений от министерств Украины не было", — сказал он.

Яновский добавил, что дата новой трехсторонней встречи между Россией, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной по газовым вопросам не назначена и обращений по ней не поступало.

Согласно данным "Укртрансгаза", Украина начала снижать запасы газа в своих подземных хранилищах 25 октября. Как заявлял в конце сентября коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, объема газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения грядущего отопительного сезона.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.