В Оренбуржье на поддержку местных инициатив выделят около 30 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Тридцать пять сельских и поселковых населенных пунктов Оренбуржья получат в следующем году из областного бюджета на реализацию своих проектов почти тридцать миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

Он напомнил, что в прошлом году Оренбургская область присоединилась к проекту "Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016-2018 годах", реализуемого в рамках международного соглашения между Минфином России и Всемирным банком.

Субсидии из областного бюджета предоставляются на развитие общественной инфраструктуры. "Это могут быть дороги, системы водоснабжения, детские и спортивные площадки, парки и скверы, места захоронений и другое. На реализацию проекта направляются не только бюджетные средства, но и средства самих граждан", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что наибольшее предпочтение жители населенных пунктов отдают развитию дорог — 35,7%. Далее следуют благоустройство территории, ремонт объектов тепло- и водоснабжения, благоустройство мест захоронения, ремонт домов культуры и библиотек, строительство спортивных площадок.

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