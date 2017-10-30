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Экономика

Островский: Смоленщина может стать лидером мирового рынка льна

15:3930.10.2017
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© РИА Новости /  Алексей ФилипповПроизводство льна. Архивное фотоПроизводство льна. Архивное фото
© РИА Новости /  Алексей Филиппов

СМОЛЕНСК, 30 окт — РИА Новости. У Смоленской области есть все предпосылки для того, чтобы уже к 2030 году увеличить доходность льняного комплекса в 48 раз, получив от его деятельности не менее девяти миллиардов рублей, что составит треть от общих доходов сельского хозяйства области, заявил губернатор области Алексей Островский, выступая на совещании, посвященном перспективам развития льняной отрасли региона.

Производство льна. Архивное фото
© РИА Новости /  Алексей Филиппов
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Губернатор не исключил, что область может стать стать лидером во всех основных сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающих непряденое льняное волокно, льняную пряжу и ткани.

Островский напомнил, что природно-климатические условия области наиболее благоприятны для возделывания льна-долгунца, и исторически эта отрасль во многом определяла социально-экономическое состояние региона.

"Важным конкурентным преимуществом нашей области, как на российском, так и на мировом рынке, является наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна", — сказал губернатор, добавив при этом, что стабильная государственная поддержка отрасли позволит расширить посевы льна в регионе в 2018 году до 10 тысяч гектаров, в 2020 году — уже до 20 тысяч гектаров.

"Максимально используя имеющийся потенциал, смоленские аграрии могут возделывать лен на площади порядка ста тысяч гектаров, что составляет 10% от имеющейся площади пашни",- сказал глава региона, напомнив при этом, что в целом по Российской Федерации за последние пять лет посевные площади льна в среднем составляли 50-55 тысяч гектаров.

По словам губернатор, область одной из первых в России приступила к модернизации отрасли льноводства в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 — 2012 годы", а пять лет назад была принята региональная программа совершенствования отрасли до 2017 года, главной задачей которой является техническое и технологическое перевооружение производства и переработки льносырья, изготовление новых видов льнопродукции, повышение их качества и поставка конкурентоспособных товаров на российский и зарубежные рынки.

Урожай хлопка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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В пресс-службе региональной администрации отметили, что реализация программных мероприятий уже позволила привлечь в отрасль почти 640 миллионов рублей инвестиций, в 2,4 раза увеличить производство льноволокна, повысить его урожайность в 1,7 раза — до 10,3 центнера с гектара, начать перевод льноводства на индустриальные технологии.

В 2012 году в Смоленской области — первой в Центральном федеральном округе — был сформирован кластер по выращиванию льна и переработке льнопродукции, налажен выпуск моноволокна, льняной пряжи. Кроме того, создано российско-бельгийское предприятие по производству льноуборочной техники. В кластере сформирован замкнутый цикл производства льнопродукции с выпуском готовых изделий по принципу "от поля до прилавка", сосредоточено 40% всех посевных площадей льна, производится около 50% от общего объема льноволокна.

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