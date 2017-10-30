Медведев поручил проработать вопрос о контрактах для инновационных лекарств

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос по заключению прямых контрактов для инновационных лекарств и ускорить процедуры госрегистрации для таких препаратов.

"Нужно будет проработать вопрос о переходе от электронных аукционов к заключению прямых долгосрочных контрактов для инновационных лекарств", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он сообщил, что подписал ряд поручений министерствам и ведомствам по итогам консультативного совета по иностранным инвестициям, которые, в частности, включают эти меры.

Глава правительства отметил, что в ходе совета шла речь о заключении контрактов для инновационных лекарств, которые находятся под патентной защитой.

"Эти лекарства нам очень нужны, действительно, это пока научные разработки, по сути. И общий порядок для них не очень подходит. Нужно изучить возможность введения ускоренной процедуры государственной регистрации. Это позволит быстрее выводить на рынок новые эффективные медицинские препараты", — сказал Медведев.

Срок исполнения поручения по инновационным лекарствам — 28 ноября, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву) проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учётом международного опыта вопрос целесообразности введения ускоренной процедуры государственной регистрации инновационных лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.