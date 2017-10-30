Эксперт: Россия и Китай могут сотрудничать во многих отраслях экономики

Российско-китайские отношения обладают, по мнению экспертов, огромным потенциалом сотрудничества в разных областях экономики. Какие направления этого сотрудничества сегодня имеют наибольший потенциал для развития? Как будет развиваться взаимодействие в финансовой сфере? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" в дни работы Международной научно-практической конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" рассказал заведующий кафедрой "Финансовые рынки" Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Юрий Ровенский.

- Юрий Александрович, какие направления торгово-экономического сотрудничества России и Китая обладают, на Ваш взгляд, наибольшим потенциалом для развития?

- Бытует мнение, что торгово-экономические связи между Россией и Китаем сводятся к экспорту углеводородов из России взамен импорта товаров широкого потребления. Однако не стоит забывать о том, что торгово-экономические интересы двух стран на этом не заканчиваются. Россия имеет хороший потенциал и все возможности, чтобы нарастить экспорт образовательных услуг для китайской молодежи.

Дело в том, что, согласно международным рейтингам, российские вузы не уступают по качеству китайским. В то же время в России есть профицит образовательных услуг, который может быть востребован студентами из Китая. Китайскую молодежь можно заинтересовать инженерно-техническими, медицинскими и экономическими специальностями.

Не стоит забывать о потенциале сотрудничества в области высоких технологий, в том числе, в космической и военной отраслях. И, конечно же, в финансовой сфере. Речь идет о переходе на расчеты в национальных валютах, развитии платежных систем, разных форм кредитования и инвестирования капиталов.

- Какими Вы видите перспективы российско-китайского финансового сотрудничества в сложившихся условиях?

— Как уже было сказано, российско-китайское финансовое сотрудничество имеет большой потенциал для развития. Например, российский фондовый рынок, в отличие от других зарубежных рынков, остается сильно недооцененным. Наш рынок не болен проблемами перегрева, акции российских компаний также остаются сильно недооцененными и могут привлечь китайских инвесторов. Тем более, что за последние годы было много сделано в области либерализации как фондового, так и валютного рынков.

Еще одно направление финансового сотрудничества — это отказ от иностранных валют и переход на расчеты "рубли-юань". Для китайских партнеров привлекательность российских рублей заключается в возможности осуществления платежей не только с Россией, но и со странами Таможенного союза, а для России юань может выступить альтернативой доллару США и Евро в условиях западных санкций.

- Как, на Ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения в области платежных систем?

— На сегодняшний день в России и в Китае есть свои платежные системы, но совместное взаимодействие между ними является минимальным. Поэтому необходимо усилить сотрудничество, например, путем выпуска совместных банковских карт. Возможность пользоваться банкоматами и терминалами обеих платежных систем сразу же повысит привлекательность кобейджинговых карт у клиентов.

Дальнейшее развитие совместных платежных систем может строиться на расширении линейки банковских карт и использовании современных платежных технологий. В связи с этим у российско-китайских платежных систем есть большие перспективы в борьбе с западными конкурентами.



