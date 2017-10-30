Росавиации поручили рассмотреть план бизнесмена Карлова по "ВИМ-Авиа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Минтранс РФ дал поручение Росавиации рассмотреть план бизнесмена Бориса Карлова по выводу из кризиса авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Ранее источник сообщил РИА Новости, что Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса.

"В первую очередь, мы дали поручение Росавиации рассмотреть эти планы (бизнесмена Карлова — ред.) и после этого представить свою позицию министерству и правительству", — сказал Соколов, отвечая на вопрос о рассмотрении плана спасения перевозчика.

По словам министра, позиция Росавиации может быть представлена, когда инвесторы будут готовы. "Сейчас этого плана еще нет, есть только разговоры о том, что этот план сформирован", — добавил он.

При этом, по словам Соколова, сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" может быть восстановлен. "По моей информации, он сейчас приостановлен (сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" — ред.) Может… (быть аннулирован — ред.), но может и восстановлен. Есть перечень оснований для выдачи сертификатов, для их приостановки и аннулирования", — отметил он.