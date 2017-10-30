РЖД займется организацией ускоренного сообщения из Иваново в Москву

ИВАНОВО, 30 окт — РИА Новости. Специальная рабочая группа из представителей РЖД и администрации Ивановской области рассмотрит варианты организации ускоренного железнодорожного сообщения из Иванова в Москву, сообщил сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Такая договоренность достигнута на встрече врио губернатора региона Станислава Воскресенского и президента РЖД Олега Белозерова

"Мы исходим из того, что, во-первых, это должно быть комфортным для жителей, должна быть повышенная скорость движения и третье — это должно быть доступным для жителей области, то есть очень важный вопрос ценообразования", — привели в пресс-службе слова Воскресенского.

В пресс-службе добавили, что по итогам встречи также приняты решения в отношении модернизации ивановского железнодорожного вокзала — памятника архитектуры регионального значения. Развитие объекта планируется не только с точки зрения железнодорожной инфраструктуры, но и как места культурного притяжения для горожан и туристов. Еще одна договоренность Ивановской области и ОАО "РЖД" касается участия предприятий, работающих в регионе, в закупках, которые проводят РЖД.

По словам Белозерова, которые приводит пресс-служба, ОАО "РЖД" заинтересовано в развитии производства в Ивановской области и создании комфортных условий для жителей региона при передвижении железнодорожным транспортом.

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