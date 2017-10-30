Рогозин оценил успешность китайских зон свободной торговли

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия считает интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон свободной торговли, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании двусторонней межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств.

"Считаем весьма интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон, который доказал свою эффективность. Мы рады возможности посмотреть на результат своими глазами", — заявил Рогозин, подчеркнув, что в ходе визита российской делегации удалось посетить одно из крупнейших автомобильных предприятий города – завод Changan.

Встреча комиссии проходит в китайском городе центрального подчинения Чунцин 29-30 октября, ее сопредседателями являются вице-премьеры Рогозин и Ван Ян. В воскресенье стороны провели встречу в узком составе.

"Здесь (в Чунцине) создана одна из 11 экспериментальных зон свободной торговли, на нее возложена миссия по превращению региона в крупный логистический центр в рамках концепции строительства проекта "Один пояс — один путь", — добавил российский вице-премьер, отметив, что эта зона свободной торговли может стать "локомотивом развития экономического развития бассейна реки Янцзы".