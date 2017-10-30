Рогозин оценил успешность китайских зон свободной торговли

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия считает интересным опыт Китая по созданию экспериментальных зон свободной торговли, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании двусторонней межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств.
Встреча комиссии проходит в китайском городе центрального подчинения Чунцин 29-30 октября, ее сопредседателями являются вице-премьеры Рогозин и Ван Ян. В воскресенье стороны провели встречу в узком составе.
"Здесь (в Чунцине) создана одна из 11 экспериментальных зон свободной торговли, на нее возложена миссия по превращению региона в крупный логистический центр в рамках концепции строительства проекта "Один пояс — один путь", — добавил российский вице-премьер, отметив, что эта зона свободной торговли может стать "локомотивом развития экономического развития бассейна реки Янцзы".