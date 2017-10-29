Рогозин сообщил о прибытии российской делегации в Китай для переговоров

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что делегация из РФ прибыла в Чунцин для переговоров с Государственным советом Китая.
Он уточнил, что в первую очередь запланировано посещение автозавода.
"Делегация правительства РФ прибыла в Чунцин на переговоры с руководством Госсовета КНР. Первый пункт программы — посещение автозавода", — написал он в Twitter.
Делегация @Pravitelstvo_RF прибыла в Чунцин на переговоры с руководством Госсовета КНР. Первый пункт программы — посещение автозавода pic.twitter.com/B4jKGv8yoj— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 октября 2017 г.