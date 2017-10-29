Рогозин сообщил о прибытии российской делегации в Китай для переговоров

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время посещения завода по производству автомобилей компании Changan в городе Чунцин в Китае. 29 октября 2017

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время посещения завода по производству автомобилей компании Changan в городе Чунцин в Китае. 29 октября 2017

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что делегация из РФ прибыла в Чунцин для переговоров с Государственным советом Китая.

Он уточнил, что в первую очередь запланировано посещение автозавода.

"Делегация правительства РФ прибыла в Чунцин на переговоры с руководством Госсовета КНР. Первый пункт программы — посещение автозавода", — написал он в Twitter.

Делегация @Pravitelstvo_RF прибыла в Чунцин на переговоры с руководством Госсовета КНР. Первый пункт программы — посещение автозавода pic.twitter.com/B4jKGv8yoj — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 октября 2017 г.

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