Минфин не прогнозирует серьезного изменения курса рубля до конца года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт — РИА Новости. Курс рубля по отношению к другим валютам до конца года останется в пределах тех значений, которые сложились в последние месяцы, заявил в воскресенье министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился вот за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года", — заявил министр.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на текущей неделе на инвестиционном форуме "Россия зовет", заявлял, что обменный курс рубля стабилизировался. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее также отмечал, что снижение курса рубля уже произошло, сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать, если не будет резкого обвала цен на нефть.