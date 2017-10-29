Медведев отметил роль работников автотранспорта в экономике страны

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отметил важность профессионализма сотрудников транспортного комплекса в работе экономики страны, соответствующая телеграмма размещена на сайте Правительства РФ.

"Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады. И конечно, от вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически – работа всей экономики",- говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что работа шофера требует предельного внимания и собранности, технических знаний, сильного характера и мгновенной реакции на любые нештатные ситуации, которые нередко происходят на дорогах.

"Уверен, что водители автобусов и трамваев, маршрутных такси и большегрузных машин, а также все, кто вам помогает: диспетчеры, механики, инженеры, сотрудники автовокзалов и автостанций, – будут и впредь надёжно и качественно выполнять свои задачи. Работать чётко и слаженно, а главное – безаварийно", — написал Медведев.

Также премьер выразил надежду на то, что особое внимание работники автотранспортного комплекса уделят повышению дорожной культуры.