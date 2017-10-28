Кубань поставила рекорд по объемам урожая зерновых, зернобобовых и риса

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Урожай зерновых, зернобобовых и риса на Кубани в текущем году составил 14,7 миллиона тонн, сообщает в субботу пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

В Краснодаре в субботу проходит День урожая. Как ранее сообщал заместитель губернатора региона Андрей Коробка, в прошлом году на Кубани было собрано порядка 13,9 миллиона тонн зерна.

"Глава региона поздравил аграриев края с очередным рекордом — общий урожай зерновых, зернобобовых и риса достиг 14 миллионов 700 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году впервые в промышленных объемах собрана пшеница второго класса.

"Мы взяли и качеством, и количеством. 64 центнера с гектара — средняя урожайность, у передовиков — 70, 80 и даже 90 центнеров с одного гектара", — приводятся слова губернатора Кондратьева.

Он также подчеркнул, что несмотря на засушливое лето, на Кубани собрано почти половина винограда в стране. Значит, край и в этом году сохранит лидерство по производству вин, добавил губернатор.

Кондратьев отметил, что уборка сахарной свеклы еще не завершена, но Кубань уже произвела 1 миллион тонн сахара. Все сахарные заводы края запущены и загружены на 100%.

Кондратьев отметил, что уборка сахарной свеклы еще не завершена, но Кубань уже произвела 1 миллион тонн сахара. Все сахарные заводы края запущены и загружены на 100%.

Как отмечает ведомство, глава Кубани наградил победителей жатвы 2017 года. Четверо комбайнеров, достигших лучших показателей по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур, получили автомобили Lada Niva.

Другие новости региона читайте здесь>>