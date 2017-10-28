Fitch подтвердило рейтинг Великобритании на уровне "AA"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в национальной и иностранной валютах на уровне "AA" с негативным прогнозом.

"Рейтинги Великобритании учитывают как высокодоходную, диверсифицированную и передовую экономику, так и сравнительно большую задолженность государственного сектора… Негативный прогноз отражает повышенную неопределенность после голосования на референдуме о выходе из Европейского союза в июне прошлого года", — говорится в релизе агентства.

Агентство ожидает, что в этом году реальный рост ВВП составит 1,5%, а в 2018 году он замедлится до 1,3%.