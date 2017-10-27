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Экономика

Везут по-свинcки: Россия ударила по серым поставкам расширением эмбарго

20:2027.10.2017
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© Fotolia / janecatСвиньиСвиньи
© Fotolia / janecat

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия расширила список продуктов, запрещенных к ввозу из США, ЕС, Канады и других стран. Под запрет попали живые свиньи и субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей и коз. Производители уверяют: на обеспечении внутренних российских потребностей эта мера никак не скажется. И пояснили, что таким образом Россия закрывает серые каналы поставок, по которым одни товары попадали в страну под видом других. РИА Новости выяснило, хватит ли теперь свинины на всех, стоит ли готовиться к подорожанию и почему европейцы стремятся пролезть на российский рынок любой ценой.

Помидоры. Архивное фото
© Фото : The John Innes Centre
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Для чего это нужно

Эмбарго действует уже три года, но иностранные производители и поставщики давно адаптировались к реалиям рынка и находят пути обхода запретов. Отлаженная схема — когда под видом не попавших под эмбарго субпродуктов в Россию завозят мясо.

Расчет здесь на то, что таможня открывает не каждый контейнер, при этом в документах написано, что в них говяжья или свиная печень, а на самом деле — мясо из Европы.

Нынешний запрет поставит крест на ввозе субпродуктов, но их производство мы сумеем восполнить своими силами, уверяют представители отрасли.

"Субпродукты зачастую было невыгодно производить, поскольку импортные поставки были весьма масштабными, а цены — очень низкими. Поэтому запрет станет еще и стимулом для того, чтобы мы углубляли первичную переработку и сами производили шпик и субпродукты в еще большем объеме", — отметил Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСотрудник разделывает туши в цехе на мясоперерабатывающем комбинате
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник разделывает туши в цехе на мясоперерабатывающем комбинате

В отрасли указывают, что прогресс налицо: несмотря на то, что ряду стран разрешено поставлять нам шпик и субпродукты, объем импорта этой продукции снизился почти в 20 раз.

Без мяса не останемся

Запрет на поставки живых свиней связан прежде всего с риском попадания в Россию смертельной заразы — африканской чумы свиней, обнаруженной в Прибалтике в 2014 году.

Сотрудник во время производства мясных деликатесов компании Калининградский деликатес
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Впрочем, это и попытка защитить внутреннее производство от ввоза дешевых животных, импорт которых достигал миллиона голов в год. Как отмечают в Национальной мясной ассоциации, без мяса мы точно не останемся, потому что собственное производство растет достаточно быстро.

"Мясо птицы прибавляет почти 7% в год, а свинина — 4,5%", — рассказали в Ассоциации. По словам игроков рынка, не стоит опасаться и подорожания: цены на мясо птицы сейчас находятся на уровне 2012 года, а цены на свинину ниже, чем в 2015 году и во второй половине 2014-го.

Племенные свиньи нам нужны

Исключением из запрета станут чистопородные племенные свиньи, которые требуются для развития внутреннего производства.

В ближайшие три-четыре года отрасль планирует ввести в строй мощности для производства около одного миллиона тонн свиней в живом весе. Поэтому необходим племенной материал, и здесь наша зависимость по-прежнему существенна, признали в Ассоциации.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкМясные туши в холодильной камере
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мясные туши в холодильной камере

Пролезть любой ценой

Типичные формы обхода эмбарго, такие как реэкспорт и транзит, уже давно сформировались,  поскольку рынок продовольствия в Европе очень сильно перенасыщен, это наполненный доверху кипящий котел, указывает Дмитрий Журавлев, глава Института региональных проблем.

Европа и США тратят огромные средства, чтобы не допустить перепроизводства продовольствия на своей территории, а потому будут пробираться на российский рынок всеми доступными способами.

"Кроме России есть еще три свободных рынка, но Китай свой жестко контролирует, а в Индии и Африке денег нет", — поясняет он.

Журавлев подчеркивает, что эмбарго куда более болезненно для европейских производителей, чем для российских потребителей.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОвца на 18-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" на территории ВДНХ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Овца на 18-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" на территории ВДНХ

"В Москве некоторые жалуются, что нет хамона, а 90% населения его и в глаза не видели. Не те зарплаты у людей, чтобы есть копченое мясо, привезенное из Испании", — отмечает он.

Разумеется, мы теряем и то продовольствие, которое иностранцы готовы дешево нам отдать, но зачастую это просто то, что им самим негоже.

"Например, австралийцы продавали нам мясо овец шерстных пород — сами туши им были не нужны, их пришлось бы утилизировать, а это дорого. Точно так же и голландцы: свое низкокачественное зерно не едят, закупают хорошее в Штатах, а нам бы с удовольствием свое ссыпали. Таким образом мы много дармовщинки могли бы получить, другой вопрос: а стоит ли получать то, что они сами есть не хотят", — заключил Журавлев. 

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