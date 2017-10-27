Греф назвал Америку примером сорокалетних неудачных реформ образования

АНОСИНО (Московская область), 27 окт — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал Америку великолепным примером 40-летних неудачных реформ систем образования, несмотря на гигантские усилия в ее трансформации.

"Америка — великолепный кейс. Они столько раз перекроили свою систему образования, каждый раз настолько неудачно, что это стоит изучить просто. Они за 40 лет несколько раз перекроили систему образования", — сказал Греф, выступая на заседании "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы".

По его мнению, бывший президент США Джордж Буш ввел наиболее "адекватную систему образования", в то время как Билл Клинтон, несмотря на старания, получил обратный эффект. Греф добавил, что после всех проведенных реформ США оставались в списках вторых и третьих десятков по уровню грамотности, чтения, владения математикой. "Хотя страна предпринимала гигантские усилия в трансформации образования", — считает глава крупнейшего российского банка.

При этом на первые места, по словам Грефа, вышли те страны, которые не ставили перед собой задачи перевернуть систему образования, такие как Финляндия и Канада. "Они (другие страны — ред.) пошли путем комбинации Нard skills и Soft skills. И вот как только стало понятно, что это очень важная тема, а не баловство, в США такие вещи как театры, театральные постановки, танцы были вычеркнуты в пользу Нard skills", — резюмировал Греф.