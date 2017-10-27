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Экономика

Слишком жирно: Россия запретила ввоз свиней из Евросоюза

Сюжет:
Расширение продэмбарго в отношении Запада (4)
18:0527.10.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСотрудник во время производства мясных деликатесов. Архивное фотоСотрудник во время производства мясных деликатесов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

Свиньи
© Fotolia / janecat
Экономист: расширение Россией списка продэмбарго – правильная тенденция
Фактически же ни для россиян, ни для стран, в отношении которых введена мера, ничего не изменится. Поставки живых свиней и субпродуктов на российский рынок были остановлены еще в январе 2014 года. Тогда Россельхознадзор запретил поставки в РФ этой продукции из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. А причиной стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС), которая была зафиксирована в Литве, а позднее в Польше.

Евросоюз назвал такой запрет непропорциональным и направил запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС. В августе 2016 года панель арбитров ВТО в целом поддержала иск Евросоюза и признала, что большая часть ограничений, введенных РФ, противоречат ее обязательствам в ВТО. В сентябре РФ подала апелляцию на решение ВТО, мотивируя это ухудшением ситуации с АЧС в странах Балтии и Польши и неэффективностью мер, которые службы ЕС предпринимают для ликвидации очагов заболевания. В конце февраля 2017 года ВТО отклонила апелляцию России.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Сколько вешали в граммах

До введения запрета ввоза живых свиней в связи с АЧС, их импорт из ЕС составлял в 2012 году – 227,6 тысячи голов на сумму 78,7 миллиона долларов, или 98% от общего их импорта, в 2013 году — 29,5 тысячи голов на сумму 23 миллиона долларов, или 36% от общего объема импорта, сообщили РИА Новости в Минсельхозе.

Сотрудник во время производства мясных деликатесов компании Калининградский деликатес
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В правительстве объяснили расширение списка продэмбарго
В 2015-2016 годах импорт живых свиней из стран ЕС не осуществлялся вовсе.

В 2016 году импорт живых синей составил 8,4 тысячи голов на сумму 12,9 миллиона долларов, из которых на поставки из стран, которые ввели санкции в отношении России, пришлось 42% — 40% Канада и 2% Норвегия.

Импорт пищевых субпродуктов до введения запрета в связи с АЧС составлял из стран ЕС в 2012 году – 142,7 тысячи тонн на сумму 217,7 миллиона долларов, или 55,7% от общего объема импорта, а начиная с 2013 года импорт пищевых субпродуктов ежегодно сокращался.

В 2016 году из 91,6 тысячи тонн общего импорта пищевых субпродуктов на страны, которые ввели санкции против России, в основном ЕС, приходилось лишь 7,8% от общего объема импорта — 7,1 тысячи тонн на сумму 10 миллионов долларов.

Импорт в Россию свиного жира до запрета в 2012-2013 годах достигал 270 тысяч тонн на сумму 444,2 миллиона долларов и в основном шел из стран ЕС — более 90% от общего объема поставок, или 248,5 тысячи тонн на сумму 406,1 миллиона долларов.

Слишком жирно

По данным аналитики министерства сельского хозяйства РФ, избыточное производство свиного жира в Европейском Союзе обусловлено большим объемом переработки свиней и экспортом свинины в более чем 140 стран мира.

Свиньи на ферме в США
© AP Photo / Jeff Roberson
В Национальной мясной ассоциации позитивно оценили расширение продэмбарго
"При этом возможности для экспорта жира крайне ограничены, основными покупателями свиного жира были Россия и Филиппины", — сообщили в аграрном ведомстве.

Там отметили, что цены на свиной жир формируются в ЕС по остаточному принципу, так как основной доход получается от продажи мяса, в результате цена импортного свиного жира в России была настолько низкой, что отечественные предприятия не могли конкурировать по цене с импортным свиным жиром.

После резкого сокращения импорта свиного жира в 2014 году в 6,7 раза — до 41 тысячи тонн с 270 тысяч тонн в 2012 году, российские предприятия стали инвестировать в более глубокую первичную переработку свиных туш с целью производства свиного жира.

В 2016 году импорт свиного жира составил 18,1 тысячи тонн на сумму 25,9 миллиона долларов, в том числе на страны, которые ввели санкции против России (в основном США), приходилось 3,8 тысячи тонн на сумму 4,2 миллиона долларов.

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