ЦБ снизил ключевую ставку

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза", — говорится в сообщении.

В Центробанке допустили возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее заседание запланировано на 15 декабря 2017 года.

Пятое снижение

Ключевая ставка — процентный показатель, по которому ЦБ выделяет кредиты коммерческим банкам.

Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но замедляет экономический рост.

На начало 2017 года ставка составляла 10%, регулятор снижал ее пять раз. По прогнозам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка в 2019 году может опуститься до 6,5-7% в 2019 году.



К чему это приведет?

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ приведет к тому, что кредитные ресурсы для компаний и граждан станут дешевле.

"Депозиты станут ещё менее интересным инструментом для вложения средств, а значит, это стимулирует граждан на поиск альтернативных инструментов инвестиций, и ими могут стать государственные и корпоративные облигации", — рассказал эксперт RT.

Главный стратег управляющей компании БКС Максим Шеин подтвердил, что со снижением ключевой ставки будет снижаться и доходность по депозитам и по российским государственным облигациям, что весьма неплохо для бюджета.

"Снижение дохода по российским облигациям приводит к снижению расходов на обслуживание государственного долга, который напрямую финансируется из казны", — пояснил Шеин.