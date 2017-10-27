Абызов считает неактуальным обязательное страхование киберрисков в России

АНОСИНО (Московская область), 27 окт — РИА Новости. Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов считает, что на сегодняшний день добровольное страхование киберрисков может оказаться очень дорогим, а обязательное вовсе неактуально.

Газета "Коммерсант" в пятницу написала, что в рамках правительственной программы "Цифровая экономика" готовится создание масштабного рынка страхования от киберрисков. По данным издания, полис информационной безопасности может стать обязательным с 2020 года для всех стратегических отраслей — от банковской сферы до машиностроения.

"Если сегодня предлагать этот страховой продукт на рынке, он может оказаться для добровольного страхования очень дорогим, а в эффективное обязательное страхование киберисков я не верю и считаю его неактуальным", — сказал Абызов журналистам в кулуарах международной конференции "Больше чем обучение: непрерывное обучение для нового мира работы".

По его словам, в РФ в настоящее время нет объективной статистики по ущербу от кибератак.

"Очевидно, что здесь будет несколько проблем. Для того, чтобы эффективно реализовывать страхование, необходимо иметь четкую статистику по ущербу, чтобы качественно определить рыночные эффективные параметры страховой премии. На сегодняшний день объективной статистики по ущербу, нанесённому киберисками, нет", — пояснил министр.

Однако он добавил, что страхование киберрисков может заинтересовать все сферы, которые активно используют информационные ресурсы.