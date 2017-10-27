Долги по зарплате в Иркутской области сократились в десять раз за два года

ИРКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Задолженность по заработной плате в Иркутской области за два года сократилась более чем в десять раз, для окончательного решения проблемы глава региона Сергей Левченко предложил внести изменения в федеральное законодательство, сообщает правительство региона.

"С начала 2017 года на предприятиях области погашена задолженность по заработной плате на сумму 87 миллионов рублей. Таким образом, задолженность за два года сократилась более чем в десять раз. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства региона, прокуратуры Иркутской области и государственной инспекции труда Приангарья", — говорится в сообщении иркутских властей.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, работа по снижению задолженности по зарплате в Иркутской области носит системный характер. По состоянию на 1 октября 2017 года в регионе 84% задолженности приходится на три организации, находящиеся в конкурсном производстве.

Левченко считает, что в федеральном законодательстве должны быть предусмотрены механизмы запрета на введение процедуры банкротства при наличии имущества должника, достаточного для погашения задолженности по заработной плате. Еще одна инициатива касается установления права органов государственной власти регионов России оказать содействие в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организации-банкрота за счет средств от уплаты работодателями штрафов за нарушение трудового законодательства. Свои предложения по решению проблемы губернатор Приангарья направил депутату Госдумы РФ Михаилу Щапову.

"Задолженность по заработной плате – это общероссийская проблема. Внесение изменений в федеральные законы может помочь регионам в решении этого вопроса. Предлагаемые изменения также могут послужить установлению гарантий обязательной выплаты задолженности даже работникам тех предприятий, которые только планируют объявить себя банкротами", — прокомментировал предложенные главой региона меры заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов.

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