Теплосети Черногорска обновят в рамках проекта подключения к Абаканской ТЭЦ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Реконструкция городских теплосетей в Черногорске (Хакасия) будет идти параллельно со строительством тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ, сообщает Сибирская генерирующая компания.

"Проект подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ предусматривает и поэтапную реконструкцию городских тепловых сетей. Она будет вестись параллельно со строительством тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ", — отмечается в сообщении.

По словам директора Абаканского филиала СГК Андрея Аплошкина, степень изношенности теплосетей в Черногорске оказалась настолько велика, что даже не требуется предварительная диагностика для устранения неполадок. "Причины высокого процента теплопотерь здесь искать не нужно – они на поверхности: отсутствие изоляции на трубопроводах, дефекты на наружных участках тепловых сетей, заметные невооруженным глазом", — отмечает он.

Правительство Хакасии заинтересованы в проекте СГК. По словам главы региона Виктора Зимина, проект модернизации системы теплоснабжения города является "спасением для Черногорска", республику устраивают и экономическое обоснование, и сроки исполнения проекта. "Работающие в городе предприятия не могут купить уголь, они банкроты. Даже когда мы предлагаем им варианты содействия в вопросе обеспечения топливом, собственники теплоснабжающих предприятий не могут нашу помощь принять – опять же из-за введенной на них процедуры банкротства", — пояснил сложившиеся проблемы с теплоснабжением Зимин.

Проект СГК в Черногорске предусматривает строительство тепломагистрали протяженностью 11 километров и переключение значительной части потребителей города на мощности Абаканской ТЭЦ. Это позволит улучшить качество теплоснабжения горожан закрыть несколько угольных котельных, тем самым, снизив нагрузку на экологию города. Реализация проекта займет два года и может быть завершена до 2020 года. Компания рассчитывает окупить проект за 10-15 лет, при этом жители Черногорска смогут получать стабильное тепло за те же деньги.

Ранее СГК заявляла, что готова приступить к реализации проекта летом 2018 года при условии, что до конца декабря 2017 года власти республики успеют подать заявку на включение Хакасии в перечень пилотных регионов по переходу на новую модель теплоснабжения.