В Национальной мясной ассоциации позитивно оценили расширение продэмбарго

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Расширение продуктового эмбарго создаст толчок для развития российского мясного рынка. Такое мнение в беседе с RT выразил глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Расширение списка затрагивает такие позиции, которые Россия может сама производить. Для потребителя никаких негативных последствий не несёт", — заявил эксперт.

По его словам, новые ограничения станут стимулом для производства различных видов продукции. Без мяса россияне гарантированно не останутся, так как эмбарго распространяется только на отдельные страны, отметил Юшин.

Ранее правительство дополнило перечень продукции, запрещённой к ввозу в страну. В обновленный список попали живые свиньи (за исключением чистопородных племенных), субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, лярд-стеарин, животное масло и еще некоторые продукты из Евросоюза, США, Канады и ряда других государств. Как пояснил вице-премьер Аркадий Дворкович, таким образом были закрыты "серые" каналы поставок.