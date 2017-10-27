Российско-китайское финансовое сотрудничество обсудят эксперты в Москве

МОСКВА, 27 окт ‒ РИА Новости. Международная научно-практическая конференция "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции" пройдет 1-2 ноября в Российском экономическом университете (РЭУ) им. Г.В. Плеханова.

Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе вуза, мероприятие пройдет при поддержке МИД РФ, посольства Китая в Москве и Общества российско-китайской дружбы. В конференции примут участие представители органов власти России и Китая, предприниматели из КНР, России и Индии, а также ведущие ученые и общественные деятели.

По мнению ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктора Гришина, конференция позволит дать ответы на самые острые вопросы, касающиеся как двусторонних отношений между Россией и Китаем, так и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ходе конференции планируется рассмотреть финансовую активацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве и перспективы развития российско-китайского финансового сотрудничества. Кроме того, эксперты обсудят особенности киберрынков торговли и услуг, стратегии и технологии развития экономического сотрудничества в условиях глобальных финансовых рисков.

"От того, как в ближайшие годы будут складываться отношения между Россией и Китаем, будет зависеть развитие ситуации во всем мире", ‒ подчеркнул ректор, добавив, что вуз традиционно уделяет особое внимание актуальным тенденциям в России и за рубежом.

Во время проведения мероприятия будет осуществляться интернет-трансляция в филиалы РЭУ им. Г.В. Плеханова, что позволит около 40 000 человек участвовать в форуме в режиме онлайн.



