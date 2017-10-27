Госдума назвала направления доработки проекта бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума поручила своему комитету по бюджету и налогам совместно с правительством РФ при подготовке ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы рассмотреть вопросы об увеличении бюджетных ассигнований на различные направления за счет перераспределения средств в рамках утвержденных в первом чтении параметров.

В частности, предложено увеличить объем средств на индексацию денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции — 4% ежегодно с 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года.

На уровне 2017 года предлагается сохранить уровень господдержки АПК, а также объем средств, выделяемых на финансирование дорожного строительства в регионах, лекарственное обеспечение граждан, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Увеличение средств предполагается осуществить на развитие внутреннего и въездного туризма, продолжение реализации проектов в сфере культуры, формирование комфортной городской среды и другие цели.

Госдума одновременно рекомендовала правительству в ходе исполнения федерального бюджета на 2018 год рассмотреть вопрос о выполнении на федеральном, региональном и муниципальном уровнях обязательств по повышению минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до уровня не ниже 85% прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года — не ниже 100%.

Кабмину также предложено рассмотреть вопрос о выделении дотаций регионам на "неукоснительное" исполнение "майских" указов президента РФ по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, на повышение МРОТ и индексацию зарплаты работников бюджетной сферы, не упомянутых в данных указах, на уровне не ниже 4%. Этот вопрос в обязательном порядке подлежит рассмотрению и в рамках трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.