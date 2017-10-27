В Совфеде обдумывают новую концепцию ответа на антироссийские санкции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета может рассмотреть в ноябре концепцию законопроекта, вводящего ответственность физических и юридических лиц РФ за нежелательное деловое сотрудничество с западным структурами и организациями, причастными к антироссийским санкциям и проводящим в отношении России "явно недружественную политику", сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.
Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", ОСК, Объединенная авиастроительная и двигателестроительная корпорации. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.
"Я предложу коллегам в комиссии обсудить в ноябре концепцию такого законопроекта как одного из варианта наших системных ответов на антироссийские санкции", — сказал Климов РИА Новости, комментируя возможный ответ России на готовящиеся новые ограничения.
Определять перечень этих структур, по замыслу Климова, должно правительство РФ. Ответственность за сотрудничество с этими организациями необходимо пописать в других законах и нормативных актах, заявил парламентарий.
Климов пояснил, что речь может идти о нежелательном сотрудничестве как с такими госструктурами и ведомствами США, как Пентагон или Госдепартамент, так и с организациями, причастными к ограничениям в адрес российских нефтегазовых, машиностроительных компаний, а также компаний РФ, работающих в банковской и IT сферах.
Он подчеркнул, что в настоящее время в России уже действует закон "О нежелательных организациях", однако под его действие не попадают многие компании, в частности, не работающие непосредственно у нас в стране и оказывающиеся в так называемой "серой зоне".
Глава комиссии полагает, что западные организации и структуры могут включаться в список как с ограничением срока, так и на неограниченное время.
"Если коллеги поддержат это предложение, то такой законопроект может быть включён в пакет законодательных актов, которые наша комиссия готовит, и обсуждён с представителями правительства, обеих палат парламента и экспертного сообщества", — сообщил Климов.
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