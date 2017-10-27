В Совфеде обдумывают новую концепцию ответа на антироссийские санкции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета может рассмотреть в ноябре концепцию законопроекта, вводящего ответственность физических и юридических лиц РФ за нежелательное деловое сотрудничество с западным структурами и организациями, причастными к антироссийским санкциям и проводящим в отношении России "явно недружественную политику", сообщил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", ОСК, Объединенная авиастроительная и двигателестроительная корпорации. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

"Я предложу коллегам в комиссии обсудить в ноябре концепцию такого законопроекта как одного из варианта наших системных ответов на антироссийские санкции", — сказал Климов РИА Новости, комментируя возможный ответ России на готовящиеся новые ограничения.

По мнению сенатора, законопроект должен давать юридическую формулировку понятия "нежелательного сотрудничества" с теми "структурами, организациями, государствами и компаниями, которые ведут явно недружественную политику в отношении России и деловые связи с которыми можно рассматривать как нежелательные".

Определять перечень этих структур, по замыслу Климова, должно правительство РФ. Ответственность за сотрудничество с этими организациями необходимо пописать в других законах и нормативных актах, заявил парламентарий.

Климов пояснил, что речь может идти о нежелательном сотрудничестве как с такими госструктурами и ведомствами США, как Пентагон или Госдепартамент, так и с организациями, причастными к ограничениям в адрес российских нефтегазовых, машиностроительных компаний, а также компаний РФ, работающих в банковской и IT сферах.

"Ещё раз хочу обратить внимание на то, что в список организаций, сотрудничество с которыми может быть объявлено правительством нежелательным, должны попадать лишь те организации, которые применили ограничительные неправомочные меры или санкции в отношении России или присоединились к этим санкциям", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что в настоящее время в России уже действует закон "О нежелательных организациях", однако под его действие не попадают многие компании, в частности, не работающие непосредственно у нас в стране и оказывающиеся в так называемой "серой зоне".

Глава комиссии полагает, что западные организации и структуры могут включаться в список как с ограничением срока, так и на неограниченное время.

"Если коллеги поддержат это предложение, то такой законопроект может быть включён в пакет законодательных актов, которые наша комиссия готовит, и обсуждён с представителями правительства, обеих палат парламента и экспертного сообщества", — сообщил Климов.

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