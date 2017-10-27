Путин в пятницу встретится с главой ЦБ Набиуллиной

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером уже президент встретится с Эльвирой Набиуллиной. У нее сегодня очередное заседание в Центробанке. Поэтому у нее будет возможность, собственно, информировать президента о результатах заседания", — сказал Песков журналистам.

Кроме того, глава ЦБ может также обсудить с Путиным "темы, которые входят в прерогативу мегарегулятора", добавил он.