В Росавиации заявили, что "ВИМ-Авиа" не информировала о смене гендиректора

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" не сообщила Росавиации о том, что в авиакомпании назначен новый генеральный директор, заявил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в пятницу стало известно, что Вячеслав Кононенко назначен новым гендиректором "ВИМ-Авиа". До этого Кононенко занимал должность первого заместителя генерального директора по оперированию "Трансаэро".

"Не информировали", — сказал представитель Росавиации.

"ВИМ-Авиа" ранее прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании — Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева. Изначально новым главой проблемного перевозчика должен был стать экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, однако его назначение не состоялось "по организационным причинам".