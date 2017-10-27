В ФАС назвали сроки принятия решения по сделке Uber и "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) через пару недель может вынести решение по ходатайству "Яндекс.Такси" и Uber об их слиянии в РФ, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Завершаем анализ рынка. Через пару недель, возможно решение будет вынесено", — сказал он журналистам.

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале. В сентябре в ФАС заявляли, что служба продлила рассмотрение ходатайства компаний о слиянии в РФ до середины ноября.

ФАС предложила странам СНГ проводить совместные консультации по сделке, поскольку она затрагивает несколько стран содружества.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что сделка "Яндекса" и Uber не приведет к монополизации российского рынка, учитывая, что на нем работают более десяти компаний, однако, вероятно, будет выдано предписание. По его словам, рассмотрения правительственной комиссией по иностранным инвестициям не потребуется, а сама ФАС к сделке относится позитивно.