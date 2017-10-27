Шувалов считает, что новый президентский цикл изменит экономику страны

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил журналистам, что, по его мнению, следующая шестилетняя каденция президента России коренным образом изменит экономику страны.

"Новый политический цикл, конечно, в моем представлении, эти предстоящие шесть лет коренным образом изменят экономику страны", — сказал Шувалов.

Он также отметил, что в условиях современного мира необходимо быстро принимать решения. "У нас есть запрос, например, в том числе и от предпринимателей — лихорадочно не менять законы, а с другой стороны, в том числе в рамках ПМЭФ все дискуссии которые проходили, победит в цифровой экономике тот, кто быстрее введет новое повеление", — добавил он.