В Совфеде предложили США "не мучиться" и ввести санкции против всей России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предложил США "не мучиться с какими-то списками" и ввести санкции сразу против всей России.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон собирается ввести очередные санкции — на этот раз против российских спецслужб и оборонных предприятий.

"Я хочу предложить американским партнерами не мучиться и объявить под санкциями всю Россию. Не выбирать каждый раз какие-то предприятия, составлять какие-то списки. Российская Федерация вся под санкциями. <…> Зачем сотрясать воздух, на эти санкции уже давно никто не обращает внимание", — сказал Джабаров РИА Новости.

По его мнению, американские конгрессмены, стремясь ввести ограничения против России, действуют в ущерб своему же государству.

Парламентарий сожалеет, что американские партнеры не помнят примеры позитивного сотрудничества с Россией по линии спецслужб — при расследовании крупных преступлений, в том числе терактов. "Когда мы помогали им в раскрытии преступления братьев Царнаевых, честно делились с ними информацией", — напомнил он.

Братья Тамерлан и Джохар Царнаевы признаны виновными в организации теракта на международном марафоне в Бостоне. Жертвами двух взрывов, прогремевших 15 апреля 2013 года, стали три человека, более 200 были ранены. Тамерлан Царнаев 19 апреля скончался от ран, полученных в перестрелке с полицией, Джохара суд присяжных приговорил к смертной казни.

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