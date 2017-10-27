Эсеры рассказали, почему не поддержат проект бюджета-2018

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Главный недостаток проекта бюджета на 2018 год – это низкие расходы, фракция "Справедливая Россия" не будет его поддерживать, а предлагает свой вариант документа, заявил член фракции эсеров, первый зампред бюджетного комитета Госдумы Александр Ремезков.

Госдума в пятницу в первом чтении рассмотрит проект бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов.

"Основной недостаток этого документа – это низкие расходы, в три раза ниже, чем доходы. И, конечно, в первую очередь пострадала социалка, расходы на нее уверенно снижаются. Это медицина, культура — снижение происходит, образование практически на том же уровне. Также недополучат социальных выплат… граждане", — заявил Ремезков журналистам в пятницу.

Парламентарий подчеркнул, что фракция "Справедливая Россия" будет голосовать против проекта бюджета на 2018 год.

При этом лучшими чертами данного бюджета, по мнению эсеров, является рост доходов в 1,7 триллиона рублей, рост ВВП до 2,3% и снижение дефицита бюджета более чем вдвое, отметил депутат.

"Этот бюджет все-таки приобрел все пороки предыдущего, сколько мы ни говорили, указывали, предлагали, это все-таки произошло. Он опять ненапрягающий, замирающий, консервативный. В нем недооценены возможности по доходам, нет элементов поддержки экономических направлений населения", — подытожил он.

Ремезков подчеркнула, что фракция "Справедливая Россия" подготовила свой вариант бюджета и рассчитывает на то, что предложения эсеров будут услышаны правительством.

"Мы подготовили свой альтернативный бюджет, в котором учтены все наши предложения, предложены меры, как их реализовать. Это позволит бюджетам субъектов РФ дополнительно получить около полутриллиона доходов, федеральному бюджету – 1 триллион 300 миллиардов, из них 760 миллиардов пойдут на дополнительные расходы, а 600 миллиардов – в фонд национального благосостояния", — отметил он.